Cennet cehenneme döndü; binlerce balık kıyıya vurdu!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nden geçen Göksu Çayı üzerine 2011 yılında sulama amacıyla yapılan Boğazköy Barajı çevresinde, geçen hafta çok sayıda ölü balık karaya vurdu. Özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde onlarca türden, binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan, daha önce leylek, pelikan, ördek, martı ve karabatakların görüntülendiği, 11 bin 187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki balık ölümleri endişeye yol açtı.