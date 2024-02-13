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  4. Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı

Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ayayorgi Koyu'nda kaçak inşaat yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı - Resim: 1

İzmir’in ünlü tatil merkezi Çeşme’de, Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu’nda bulunan hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı ihbarı üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. 

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Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı - Resim: 2

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir iş makinesine de el konuldu. 

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Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı - Resim: 3

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece; yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi. 

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Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı - Resim: 4

İnşaat çalışmasının ise savcılık kararıyla durdurulduğu öğrenildi.

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