Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde Ayayorgi Koyu'nda kaçak inşaat yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
İzmir’in ünlü tatil merkezi Çeşme’de, Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu’nda bulunan hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı ihbarı üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
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Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir iş makinesine de el konuldu.
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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece; yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.
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İnşaat çalışmasının ise savcılık kararıyla durdurulduğu öğrenildi.
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