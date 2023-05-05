Cennette kabus! Fethiye'de paraşütçüler ölümden döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşütçüler ilçe merkezi ile dağ yamaçlarına düştü.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan bazı pilotlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı.
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İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşütlerin düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AKUT ile çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Fırtınanın etkisiyle 10 tandem ikili 20 kişi, 6 tekli paraşütçü olmak üzere 26 kişinin bazıları dağ eteklerine, bazıları da ilçe merkezinin farklı yerlerine düştü.
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Vatandaşların ihbarları ve pilotların konum bilgisini paylaşması üzerine ilk olarak 9 pilot ile 9 yolcusuna ve tekli de 5 paraşüt pilotuna ulaşıldı.
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