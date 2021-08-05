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  4. Cennetten konteynere... Orman yangınlarında evi yananlar burada kalacak

Cennetten konteynere... Orman yangınlarında evi yananlar burada kalacak

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın felaketinden etkilenen mahalle ve köylere yerleştirilen 62 konteynerin kurulumu son aşamaya geldi.

Antalya`da yangının ardından mahalle ve köylere yerleştirilen 62 konteynerin kurulumu son aşamaya geldi.

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AFAD tarafından öncelikle yangından en çok etkilenen bölgelerin tespit edilmesi ve uygun alanlar bulunmasının ardından, talep eden aileler için içerisinde 2 oda, mutfak ve duş ve lavabo bulunan 62 konteynerin yerleştirilmesi işlemi sürüyor.

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Ekiplerin yoğun çalıştığı alanlarda su, kanalizasyon ve enerji hattı işlemleri bitme aşamasına geldi.

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