Cennetten konteynere... Orman yangınlarında evi yananlar burada kalacak
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın felaketinden etkilenen mahalle ve köylere yerleştirilen 62 konteynerin kurulumu son aşamaya geldi.
Antalya`da yangının ardından mahalle ve köylere yerleştirilen 62 konteynerin kurulumu son aşamaya geldi.
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AFAD tarafından öncelikle yangından en çok etkilenen bölgelerin tespit edilmesi ve uygun alanlar bulunmasının ardından, talep eden aileler için içerisinde 2 oda, mutfak ve duş ve lavabo bulunan 62 konteynerin yerleştirilmesi işlemi sürüyor.
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Ekiplerin yoğun çalıştığı alanlarda su, kanalizasyon ve enerji hattı işlemleri bitme aşamasına geldi.
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