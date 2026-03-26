Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
Artan dolandırıcılık olaylarına karşı harekete geçen BTK, 1 Nisan itibariyle yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Yeni düzenleme ile birlikte yurt dışından gelen bağlantılı mesajlar iletilmeyecek ve izinsiz aramalar yasaklanacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık vakalarına karşı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
Linkli SMS'ler yasaklanıyor
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak düzenleme ile cep telefonlarına gönderilen SMS'leri herhangi bir internet adresi (URL, bağlantı vb.) tespit edilirse, bu mesajlar sistemsel olarak engellenecek ve aboneye ulaştırılmayacak. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor.
SMS gönderenlere ''elektronik imza'' şartı
Sistemi suistimal edenlerin kimliğini gizlemesini engellemek amacıyla, toplu SMS gönderimi yapılan arayüzlere girişte "Güvenli Elektronik İmza" zorunluluğu getirildi. Artık mesaj gönderen yetkilinin kimliği net olarak kayıt altında olacak.
Operatörlerin "müşteri avı" yasaklanıyor
1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor. Bu dolandırıcılık yönteminde yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu. Merdiven altı faaliyet gösteren bu çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu. Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı.