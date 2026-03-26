Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!

Linkli SMS'ler yasaklanıyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak düzenleme ile cep telefonlarına gönderilen SMS'leri herhangi bir internet adresi (URL, bağlantı vb.) tespit edilirse, bu mesajlar sistemsel olarak engellenecek ve aboneye ulaştırılmayacak. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor.