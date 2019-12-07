Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biliyoruz!
Ceren Özdemir'in Özgür Arduç tarafından takip edilerek katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Özdemir'in güvenlik kamerası görüntülerinde bir anlık arkasına baktığı görüntü çok sayıda kadını ayağa kaldırdı. Çok sayıda kadı
Ceren'in kendisini takip eden katiline tedirgin bakışı için "O bakışı biz de biliyoruz" diyen kadınlar, yaşadıkları acı olayları anlattı.
Ece Erken: Uzaklaştırma kararı aldırdım "Peşimde şu an sapık var zaten. 3 ay uzaklaştırma almasına rağmen cep telefonumu buldu, bana mesaj atıyor. Program yaptığım Beyaz TV'ye geldi, evime kadar geldi. Erdal Ç. isimli şahıs, uzaklaştırma olmasına rağmen peşimde ve gereken yapılmıyor. İnşallah yakalanacak."
Hande Yener: Evime de geldi "Bir kere takip ediliyordum, karakola çektim arabayı kaçtı. Biri evime girdi, dava ettim, serbest bırakıldı, kendisinin raporu var. Silahlı koruma tuttum kendime. Tekrar geldiği için yakalattım. Yani aslında ölümden dönmüş oldum. Çünkü iki kez geldi. İlkinde kaçmıştım, ikincisinde akıllı davrandığım için yakalattım."
Nilüfer: Tedirgin oluyorum "Bu çok tuhaf bir duygu, mutlaka hepimizin başına bir şekilde gelen bir duygu. Ben çok fazla sokakta tek başıma olmuyorum ama yurtdışında mesela evet tedirgin oluyorum. Birisi çıkar mı karşıma diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Bazen arkandan sessizce gelen ya da yanında ve bir türlü hızını arttırmayan adımlarla seninle eşit hızda yürüyen, böyle tuhaf davranan birini görünce hepimiz korkuyoruz. Ya adımlarını hızlandırıyorsun, ya koşar adım oluyorsun. Böyle bir tedirginlik duygusu varsa artık bugünün Türkiyesinde ve dünyasında bunu hissediyorsan bir şekilde önlemini almalısın. Hepimizin kafasında böyle endişeler var ve yersiz de değil. Demek insanın başına maalesef bu kadar korkunç şeyler de gelebiliyor."