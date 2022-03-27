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  4. Tüm dünya diken üstünde: Çernobil yanıyor!

Çernobil alev alev yanıyor

Ukrayna'nın Rus bombardımanlarının hedefi olan Çernobil'de yangın çıktı. Radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor.

Çernobil alev alev yanıyor - Resim: 1

Çevre Koruma ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusların bombalamaları sonucunda ve ırkçıların ormanları ateşe vermeleri yüzünden çıkan yangınlarda radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor.

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Çernobil alev alev yanıyor - Resim: 2

Çernobil’de bulunan Slavutıç kasabası günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı.

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Çernobil alev alev yanıyor - Resim: 3

Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında” demişti.

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Çernobil alev alev yanıyor - Resim: 4

 Rusya'nın kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali'nin yer aldığı bölgede 1986 yılında dünyanın en kötü nükleer kazası yaşanmıştı.

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