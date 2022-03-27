Çernobil alev alev yanıyor
Ukrayna'nın Rus bombardımanlarının hedefi olan Çernobil'de yangın çıktı. Radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor.
Çevre Koruma ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusların bombalamaları sonucunda ve ırkçıların ormanları ateşe vermeleri yüzünden çıkan yangınlarda radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor.
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Çernobil’de bulunan Slavutıç kasabası günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı.
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Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında” demişti.
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Rusya'nın kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali'nin yer aldığı bölgede 1986 yılında dünyanın en kötü nükleer kazası yaşanmıştı.
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