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  3. 15 Nisan 2020 10:22

Çernobil'de 10 gün süren yangın uzaydan görüntülendi

Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki kırsal ormanlık olan çıkan yangın 10 gün sonra kontrol altına alındı. NASA uydusundan çekilen fotoğraf yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Çernobil'de 10 gün süren yangın uzaydan görüntülendi

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden yangın, Çernobil Nükleer Santraline doğru ilerlerken yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı.

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Çernobil'de 10 gün süren yangın uzaydan görüntülendi

YANGINA YOL AÇTIĞINDAN ŞÜPHELENİLEN KİŞİ YAKALANDI

Ukrayna polisi, Çernobil yangınını çıkardığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı. Kendi köyünde çöpleri ateşe veren 37 yaşındaki erkek şüphelinin, daha sonra kor parçalarını kuru otların üzerine atarak yangının başlamasına yol açtığının belirlendiği ifade edildi.

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Çernobil'de 10 gün süren yangın uzaydan görüntülendi

Öte yandan yangın NASA uydusundan çekilen bu kare ile uzaydan görüntülendi.

NASA’nın Aqua isimli uydusu tarafından çekilen bu karenin 8-9 Nisan tarihlerine ait olduğu bilgisinin altı çizildi.

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Çernobil'de 10 gün süren yangın uzaydan görüntülendi

NASA astronotunun gözünden gezegenimiz
ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

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