Çernobil'de 10 gün süren yangın uzaydan görüntülendi
Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki kırsal ormanlık olan çıkan yangın 10 gün sonra kontrol altına alındı. NASA uydusundan çekilen fotoğraf yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden yangın, Çernobil Nükleer Santraline doğru ilerlerken yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı.
YANGINA YOL AÇTIĞINDAN ŞÜPHELENİLEN KİŞİ YAKALANDI
Ukrayna polisi, Çernobil yangınını çıkardığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı. Kendi köyünde çöpleri ateşe veren 37 yaşındaki erkek şüphelinin, daha sonra kor parçalarını kuru otların üzerine atarak yangının başlamasına yol açtığının belirlendiği ifade edildi.
Öte yandan yangın NASA uydusundan çekilen bu kare ile uzaydan görüntülendi.
NASA’nın Aqua isimli uydusu tarafından çekilen bu karenin 8-9 Nisan tarihlerine ait olduğu bilgisinin altı çizildi.