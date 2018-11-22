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  3. 22 Kasım 2018 12:05

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yıkıldı; işte yeni hali

İstanbul'un en eski ve önemli tıp fakültelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 'Yerinde dönüşüm" çalışmaları kapsamında, ömürleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yıkıldı; işte yeni hali

İstanbul'un en eski ve önemli tıp fakültelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 'Yerinde dönüşüm" çalışmaları kapsamında, ömürleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yıkıldı; işte yeni hali

Yıkılanların yerine modern, depreme dayanıklı binalar geliyor. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi olan ve 1967 yılında İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri olarak ikiye ayrılan Cerrahpaşa Fakültesi ihtişamlı bir dönüşüme sahne oluyor.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yıkıldı; işte yeni hali

Türkiye'nin en eski üniversitesi İstanbul Üniversitesi'nin 2 tıp fakültesinden birisi olan fakülte ismini semte adını veren Cerrah Mehmed Paşa'dan almıştır.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yıkıldı; işte yeni hali

Yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalar kapsamında hastane içinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 6 ayrı binanın yıkımı tamamlandı.

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