Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yıkıldı; işte yeni hali
İstanbul'un en eski ve önemli tıp fakültelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 'Yerinde dönüşüm" çalışmaları kapsamında, ömürleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un en eski ve önemli tıp fakültelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 'Yerinde dönüşüm" çalışmaları kapsamında, ömürleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.
Yıkılanların yerine modern, depreme dayanıklı binalar geliyor. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi olan ve 1967 yılında İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri olarak ikiye ayrılan Cerrahpaşa Fakültesi ihtişamlı bir dönüşüme sahne oluyor.
Türkiye'nin en eski üniversitesi İstanbul Üniversitesi'nin 2 tıp fakültesinden birisi olan fakülte ismini semte adını veren Cerrah Mehmed Paşa'dan almıştır.