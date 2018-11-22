Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yıkıldı; işte yeni hali

Yıkılanların yerine modern, depreme dayanıklı binalar geliyor. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi olan ve 1967 yılında İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri olarak ikiye ayrılan Cerrahpaşa Fakültesi ihtişamlı bir dönüşüme sahne oluyor.