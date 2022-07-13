Çeşme'de büyük yangın! Alevler otoyola ulaştı
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangında havadan ve karadan müdahale başladı.
Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ
Bölgeye takviye olarak 2 yangın uçağı ve 1 helikopter daha gönderilirken, karadan da 15 arazöz ile 4 dozer çalışmalara katıldı.
ALEVLER İZMİR-ÇEŞME OTOYOLUNA İNDİ
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Zeytineli mevkisine ve İzmir - Çeşme otoyolunun bir bölümüne de sıçradı
. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 15 arazöz ile karadan bölgede alevlere müdahale sürüyor. İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı.