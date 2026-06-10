Çevik Kuvvet'in yerli teçhizatlı zorlu eğitimi nefes kesti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube ekiplerinin Bayrampaşa'da gerçekleştirdiği gerçeği aratmayan "Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi" havadan görüntülendi. Haftanın 3 günü süren zorlu eğitimlerde polislerin kullandığı kalkan, gaz mühimmatı ve beylik tabancalarının tamamen yerli ve milli üretim olması dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayişi sağlamak ve muhtemel olaylara karşı 7/24 hazır bulunmak amacıyla Bayrampaşa'daki merkezlerinde yoğun bir eğitim programından geçiyor.
Dron ile havadan görüntülenen ve gerçeği aratmayan sahnelerin yaşandığı "Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi", polislerimizin üstün operasyonel kabiliyetini ve kondisyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amiri Barış Acar'ın verdiği bilgilere göre, polis ekipleri haftanın en az üç günü kondisyonel ve fiziki eğitimlerin yanı sıra gaz mühimmatı eğitimlerine tabi tutuluyor.
Tatbikatlarda senaryo gereği polise direnen, molotofkokteyli, havai fişek ve taş atan eylemcilere karşı anında ve orantılı müdahale teknikleri çalışılıyor.