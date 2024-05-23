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Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı

Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kentte etkili olan sağanak ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı - Resim: 1
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Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı - Resim: 2

Kentte öğleden sonra etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. 

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Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı - Resim: 3

Bir anda bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar, buldukları halı, battaniye gibi malzemeleri araçlarının üzerine örttü.

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Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı - Resim: 4

Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen dolu ekili alanlara da zarar verdi. 

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