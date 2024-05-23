Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı
Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kentte etkili olan sağanak ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
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Kentte öğleden sonra etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.
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Bir anda bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar, buldukları halı, battaniye gibi malzemeleri araçlarının üzerine örttü.
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Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen dolu ekili alanlara da zarar verdi.
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