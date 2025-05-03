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Çevre katilleri suçüstü yakalandı: 50,2 milyon TL ceza kesildi

Tekirdağ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 4 ayında çevreyi kirlettiği tespit edilen 64 işletmeye 50 milyon 212 bin lira idari para cezası uyguladı, 14 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Kaynak: DHA
Çevre katilleri suçüstü yakalandı: 50,2 milyon TL ceza kesildi - Resim: 1

Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Tekirdağ'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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Çevre katilleri suçüstü yakalandı: 50,2 milyon TL ceza kesildi - Resim: 2

Tekirdağ'da 2025 yılının ilk 4 ayında il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 429 denetim gerçekleştirildi.

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Çevre katilleri suçüstü yakalandı: 50,2 milyon TL ceza kesildi - Resim: 3

Denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 64 tesise toplam 50 milyon 212 bin 102 lira idari para cezası uygulandı, 14 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

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Çevre katilleri suçüstü yakalandı: 50,2 milyon TL ceza kesildi - Resim: 4

Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor.

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