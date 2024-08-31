Çevre katliamı yapan tesislere ceza yağdı: 240 firma kapatıldı

'KAÇAK DEŞARJLARDA BULUNUYOR'

Prof. Dr. Tecer, sadece arıtma tesislerinin sorunu çözmediğini belirterek, "Zihinsel olarak bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bu kesilen para cezaları, idari kapatma cezaları muhtemelen ki büyük ihtimalle kaçak deşarjlardan kaynaklanıyor. Burada faaliyet yapan, parasını kazanan, buranın kaynaklarıyla bir ekonomi meydana getiren sanayici, atık sularını arıtma tesislerine deşarj etmek veya vermek yerine kaçak deşarjlarda bulunuyor. Bu kaçak deşarjların önüne geçilmediği sürece ve bir de arıtma tesisleri tam kapasiteli çalışmadığı sürece ne yazık ki bu Ergene'yi besleyen derelerde bu kirlilik bir süre daha devam edecek demektir. Sadece yerel otoritenin birtakım denetimlerle, kontrollerle bir netice alınamayacağının şuradaki dere, bir işareti. Toplumsal bir dönüşüm geçirmemiz gerekiyor, bir zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Özellikle sanayicinin bu konulara hassas davranması ve duyarlılık göstermesi lazım" diye konuştu.