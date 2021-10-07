Çevre kirliliği Sanayi Devrimi'nden önce başlamış
Dünyanın önde gelen bilimsel araştırma dergilerinden Nature’da yayımlanan yeni bir çalışma, Sanayi Devrimi öncesi dönemin karbon salınımı konusunda masum olmadığını gösterdi. Karbon kullanımındaki yükselişin 14. yüzyılda başladığı belirlendi.
ABD’nin Nevada eyaletindeki Çöl Araştırmaları Enstitüsü (DRI) tarafından yapılan yeni bir araştırma, Sanayi Devrimi’nden yaklaşık 400 yıl önce, insanların güney yarım kürede kömür yakmaya başladıklarını ve sanayi öncesi dönemde kirliliğe yol açtıklarını ortaya çıkardı.
Karbon partiküllerinin akışını modelleyen araştırmacılar, insanların ilk yerleşik hayata geçtikleri bölgelerden Tazmanya ve Patagonya’da ve 13.yüzyılın sonlarında yerleşimin başladığı Yeni Zelanda’ya odaklandılar.
Yeni Zelanda’daki yangın kayıtları da bu zaman çizelgesiyle örtüşerek geniş çaplı kül dağılımından adada yaşayan Maori halkının sorumlu olduğunu gösterdi. Araştırmacılara göre, Yeni Zelanda’ya kitlesel göçün de bu etkinin büyük ve geniş çaplı olmasına yol açtığı öne sürüldü.
Çalışmanın yazarlarından bilim insanı Joe McConnell, ‘’Tarihin bu dönemindeki insanların kendi topraklarını temizlerken atmosferdeki karbon miktarı üzerinde böylesine büyük bir değişim yaratmaları çok şaşırtıcı’’ dedi.