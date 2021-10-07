Çevre kirliliği Sanayi Devrimi'nden önce başlamış

Yeni Zelanda’daki yangın kayıtları da bu zaman çizelgesiyle örtüşerek geniş çaplı kül dağılımından adada yaşayan Maori halkının sorumlu olduğunu gösterdi. Araştırmacılara göre, Yeni Zelanda’ya kitlesel göçün de bu etkinin büyük ve geniş çaplı olmasına yol açtığı öne sürüldü.