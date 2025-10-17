Çeyiz sandığında yakalandı! Her taşın altından çıkan ''Bayğaralar'' çetesine ağır darbe

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ‘Bayğaralar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kasten öldürme’, ‘Öldürmeye teşebbüs’, ‘Kasten yaralama’, ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Silahlı tehdit’, ‘Mala zarar verme’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Haraç’ gibi suçlar başta olmak üzere 54 ayrı olaya karıştığı belirlenen 155 şüphelinin kimliğini 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından tespit etti.