Çeyiz sandığında yakalandı! Her taşın altından çıkan ''Bayğaralar'' çetesine ağır darbe
Adana merkezli 10 ilde ''Bayğaralar'' adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı. Suç örgütünün 54 ayrı olaya karıştığı belirlendi. Operasyonda şüphelilerden birinin çeyiz sandığında yakalandığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ‘Bayğaralar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kasten öldürme’, ‘Öldürmeye teşebbüs’, ‘Kasten yaralama’, ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Silahlı tehdit’, ‘Mala zarar verme’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Haraç’ gibi suçlar başta olmak üzere 54 ayrı olaya karıştığı belirlenen 155 şüphelinin kimliğini 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından tespit etti.
Polis, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van’da belirlenen 403 adrese 13 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 130 şüpheli gözaltına alındı.
ELEBAŞI YUNANİSTAN’DA TUTUKLU
Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 4 el yapımı patlayıcı, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2’si otomatik 29 ruhsatsız tabanca, 277 mermi, 38 bin 915 uyuşturucu hap ele geçirdi, çok sayıda dijital materyale ise el koydu. Yunanistan’da tutuklu olduğu belirtilen R.B.'nin elebaşılığını yaptığı örgüte üye 130 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.