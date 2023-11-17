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Ceza yapmamak için yaptı; 28 bin TL ceza yedi!

Düzce'de şüphelenilerek durdurulan motosiklet sürücüsünün plakasına yağlı boya ile rakam eklediği ortaya çıktınca sürücüye 28 bin 492 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA
Ceza yapmamak için yaptı; 28 bin TL ceza yedi! - Resim: 1

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Çoban kavşağında rutin denetimleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. 

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Ceza yapmamak için yaptı; 28 bin TL ceza yedi! - Resim: 2

Yapılan sorgulamada T.Ö. idaresindeki motosikletin tescil plakasının farlklı olduğu ve plakaya yağlı boya ile 1 rakamının eklendiği tespit edildi

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Ceza yapmamak için yaptı; 28 bin TL ceza yedi! - Resim: 3

. Sürücüye sahte plaka ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 28 bin 492 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi. (DHA)

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Ceza yapmamak için yaptı; 28 bin TL ceza yedi! - Resim: 4
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