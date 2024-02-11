Cezaevi firarisine bekçi dayağı kamerada

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir otomobilin içinde oturan M.A.'nın kimlik kontrolünü yaptı. Kontrolde A.'nın 2 ayrı dosyadan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, deprem felaketinden hasar alan cezaevinden de firar ettiği tespit edildi.