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Cezaevi firarisine bekçi dayağı kamerada

Kahramanmaraş'ta yakalanan cezaevi firarisi, 2 mahalle bekçisi tarafından darbedildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Cezaevi firarisine bekçi dayağı kamerada - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir otomobilin içinde oturan M.A.'nın kimlik kontrolünü yaptı. Kontrolde A.'nın 2 ayrı dosyadan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, deprem felaketinden hasar alan cezaevinden de firar ettiği tespit edildi. 

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Cezaevi firarisine bekçi dayağı kamerada - Resim: 2

A.'ya kelepçe takmaya çalışan bekçiler direnince coplarla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. A.'nın tekme-tokat ve coplarla dövüldüğü, bekçilere de 'vurma' diyerek seslendiği anlar, görüntülerde yer aldı.

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Cezaevi firarisine bekçi dayağı kamerada - Resim: 3

A., daha sonra hastaneye götürüldü. Darp raporu alan A., Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kendisini darbeden 2 bekçiden şikayetçi oldu. 

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Cezaevi firarisine bekçi dayağı kamerada - Resim: 4

A. tutuklanıp, cezaevine konulurken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. 

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