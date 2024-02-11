Cezaevi firarisine bekçi dayağı kamerada
Kahramanmaraş'ta yakalanan cezaevi firarisi, 2 mahalle bekçisi tarafından darbedildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir otomobilin içinde oturan M.A.'nın kimlik kontrolünü yaptı. Kontrolde A.'nın 2 ayrı dosyadan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, deprem felaketinden hasar alan cezaevinden de firar ettiği tespit edildi.
A.'ya kelepçe takmaya çalışan bekçiler direnince coplarla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. A.'nın tekme-tokat ve coplarla dövüldüğü, bekçilere de 'vurma' diyerek seslendiği anlar, görüntülerde yer aldı.
A., daha sonra hastaneye götürüldü. Darp raporu alan A., Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kendisini darbeden 2 bekçiden şikayetçi oldu.
A. tutuklanıp, cezaevine konulurken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.