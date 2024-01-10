Cezaevi nakil aracı kaza yaptı; çok sayıda yaralı var
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Silvan'a bağlı kırsal Yayıklı Mahallesi Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, içerisinde tutuklu, hükümlü ve askeri personellerin bulunduğu cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
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Kazada, 4’ü askeri personel, 16’si tutuklu ve hükümlü olmak üzere 20 kişi yaralandı.
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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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