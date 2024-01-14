Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı

“Olaylar Kandıra’ya gittiğimim 10’uncu günüydü. Bana karşı önce şiddet uyguladılar. A.S. ve E.G.’nin bana yönelik hem şiddeti hem cinsel istismarı oldu. Y.Ö. ve K.T.Ö. sadece şiddet uyguladı. Kemer ile vurdular. Bıçak ile sırtımı ve kolumu çizdiler. Tekme, tokat, yumruk atıyorlardı. Arkadaşım M.D.’ye yönelik de şiddet uyguluyorlardı. Gündüz sabah saatleri 10.00’da dövmeye başlıyorlardı. Dinlenerek tekrar devam ediyorlardı. Saat 22.00’ye kadar şiddet devam ediyordu. Gardiyanlar bizim olduğumuz yere çok fazla uğramıyorlardı. Ertesi gün sabah uyanır uyunmaz, ‘Şunu yap, bunu yap, ayaklarımı yıka’ gibi istekleri oluyordu. Bu şiddetler toplamda 2 gün oldu. Cinsel istismar olayı bir gün oldu. Kandıra'da 10’uncu günümde, benim cinsel istismardan içeriye girdiğimi duyunca, ‘Ayaklarımı yıka, elbiselerimi yıka’ diyerek dövmeye başladılar. Akşam olduğu zaman masaj yaptırıyorlardı. Birbirimizle ilişkiye zorladılar. A.S. ve E.G., bardağa idrarını yapıp bana ve M.D.’ye içirdi. Bu anlarda sürekli küfür ediyorlardı. Kimseye söylemememiz konusunda bizi tehdit ediyorlardı. ‘Eğer söylersen dışarıya çıktığında seni döveriz’ diyorlardı. Y.Ö. ve K.T.Ö., sadece ayak yıkattırdı, kemer ile dövdü, yumruk attı ve masaj yaptırdı. Cinsel eylem sırasında Y.Ö. ve K.T.Ö. uzanıyorlardı, yanımızda olmuyorlardı. Orası çok kötü bir yer, alt ve üst katlıydı. Bu bahsettiğim olaylar üst katta oldu. Alt katta kamera olduğu için üst kata çıkartıyorlardı. Sabah, öğle ve akşam yemek geliyordu. Benim sabah ve öğle yemeklerimi onlar yiyordu, bana yedirmiyorlardı. Ben sadece akşam yemeklerini yiyebiliyordum. ‘Seni öldürürüm, döverim’ diye tehdit ettikleri için kimseye anlatamadım.”

Mağdur M.D. de ifadesinde, “Bu olay Kandıra’daki cezaevinde oldu. Ranzaların olduğu yerde gerçekleşti. Ben 8 Ağustos 2022’de tutuklanıp 15 gün süreyle Kandıra Cezaevi'nde kalmıştım. Bu olay da 15 günlük süre içerisinde oldu. A.S. ve E.G.’den şikayetçiyim. K.T.Ö. bizi o çocuklardan korumaya çalıştı” dedi.