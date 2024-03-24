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Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı

Bursa'da cezaevinden izinli çıkan M.A. (48), evde ablasını bıçakla rehin aldı. Ablası bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçınca M.A., polise teslim oldu.

Kaynak: DHA
Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı - Resim: 1
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Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı - Resim: 2

Olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak ailesinin yanına gelen M. A., bilinmeyen nedenle ablası N. A.'yı evinin balkonunda bıçakla rehin aldı. 

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Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı - Resim: 3

Ailesinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, M. A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak şüpheli eylemi bırakmadı.

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Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı - Resim: 4

Bir ara ablasıyla içeri giren M. A., balkonun kapısını kilitledi. Bu sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan N. A. koşarak dışarı kaçtı. 

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