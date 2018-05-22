Cezaevi firarisi önce bıçakladı, sonra rehin aldı !

Müzakereci polis, 3 saati geçen ikna çabaları üzerine Tarık D.’yi ikna etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan Tarık D., emniyete götürüldü. Vücudunun bir çok yerinde bıçak yarası bulunan ve kan kaybeden İclal G., ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.