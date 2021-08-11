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  4. Bir ülke daha alevlere teslim: Ölü sayısı 65'e yükseldi

Cezayir alevlere teslim: Ölü sayısı 65'e yükseldi

Cezayir'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Ölenlerden 28'inin asker olduğu açıklandı.

Cezayir'de orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor.

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AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Cezayir'de çıkan orman yangınlarında ölü sayısı 65'e yükseldi.

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Ölenlerin 28'inin yangın ile mücadele eden askerler olduğu açıklandı.

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Orman yangınlarında başkentin doğusundaki Tizi Vizu eyaleti öne çıkarken yangınların çoğu Akdeniz sahil şeridindeki dağlık bölgede yaşanıyor.

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