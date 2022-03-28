Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'ne büyük ilgi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kapılarını açan "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ne 2 günde 20 bin kişi ziyaret etti.
Diyarbakır`da Büyükşehir Belediyesince ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen El Cezeri`nin 13`üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü "Cezeri`nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni 2 günde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.
Sur ilçesindeki Keçi Burcu`nda 25 Mart`ta açılışı yapılan, El Cezeri`nin makinelerinin eş ölçekte, aynı malzeme ve teknikle üretildiği, İslam aliminin yol göstericiliğinden yola çıkarak yapılmış "Filli Su Saati", "Yılan Mekanizması", "Çocuklu Otomatik Lavabo" ve "Kan Ölçme Otomatı" gibi 25 ürünün prototipinin yanı sıra Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye`nin ilk uçan arabası Cezeri`nin de yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.
Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların sergiyi gezmek için gösterdiği yoğun ilgi ile soğuk havaya rağmen Keçi Burcu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Sergideki makinelerin prototipleri ve uçan araba Cezeri ile ilgili bilgi alan ziyaretçiler, hatıra fotoğraf da çektirdi.