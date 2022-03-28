Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'ne büyük ilgi

Sur ilçesindeki Keçi Burcu`nda 25 Mart`ta açılışı yapılan, El Cezeri`nin makinelerinin eş ölçekte, aynı malzeme ve teknikle üretildiği, İslam aliminin yol göstericiliğinden yola çıkarak yapılmış "Filli Su Saati", "Yılan Mekanizması", "Çocuklu Otomatik Lavabo" ve "Kan Ölçme Otomatı" gibi 25 ürünün prototipinin yanı sıra Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye`nin ilk uçan arabası Cezeri`nin de yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.