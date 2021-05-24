''Charlie parmağımı ısırdı'' videosu rekor fiyata satıldı
Bir döneme damgasını vuran ''Charlie bit my finger'' videosu NFT olarak 6.4 milyon lira liraya satıldı.
NFT çılgınlığı deyim yerindeyse çığ gibi büyümeye devam ediyor. İlk kez 2007'de yayınlanan, tüm dünyada milyonlarca kez izlenen "Charlie Parmağımı Isırdı" videosu NFT olarak satışa çıktı.
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880 milyondan fazla izlenen Video'nun sahibi "Charlie Parmağımı Isırdı" videosunu Youtube'dan kaldırarak NFT yani "non fungible token" (değiştirilemez jeton) olarak satmaya karar verdi.
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22 Mayıs'taki açık artırmada, video 760 bin doların üzerinde (6.4 milyon lira) bir fiyata alıcı buldu.
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Bebeklerin son halleri ise görenleri şaşkına çevirdi.
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