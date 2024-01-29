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CHP il başkanlığı binasına taşlı saldırı

Antalya'da akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, CHP İl Başkanlığı binasına kaldırım taşı fırlattı. Binanın kapı camlarında kırıklar oluşurken, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
CHP il başkanlığı binasına taşlı saldırı - Resim: 1

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 213 Sokak'ta meydana geldi. Akıl sağlığı yerinde olmadığı öne sürülen D.G., yerdeki kaldırım taşlarını CHP İl Başkanlığı'nın kapısına fırlatmaya başladı. 

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CHP il başkanlığı binasına taşlı saldırı - Resim: 2

Sesi duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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CHP il başkanlığı binasına taşlı saldırı - Resim: 3

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, bina önünden ayrılmayan D.G.'yi yakaladı. 

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CHP il başkanlığı binasına taşlı saldırı - Resim: 4

Olay ile ilgili inceleme sürerken, binanın kapı camlarında kırıklar oluştu. 

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