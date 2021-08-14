CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinde genel başkan yardımcıları Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ Havalimanı’na geldi, buradan da kara yolu ile Tunceli'ye geçti.