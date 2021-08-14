CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık (85), Tunceli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinde genel başkan yardımcıları Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ Havalimanı’na geldi, buradan da kara yolu ile Tunceli'ye geçti.
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Kılıçdaroğlu, cenaze töreni için geldiği Tunceli Cemevi’nde taziyeleri kabul etti.
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Cenazeye Kılıçdaroğlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve CHP'li milletvekilleri katıldı.
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Kılıçdaroğlu, teyzesinin tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.
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