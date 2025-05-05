CHP lideri Özel'e tokat atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Tengioğlu'nun gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi. Şüphelinin ilk ifadesinde saldırıyı daha önceden planlamadığını belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel'e vurdum" dediği öğrenildi. Tengioğlu'nun bir süre Adana'da piskolojik tedavi gördüğü de belirlendi.