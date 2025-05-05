CHP lideri Özel'e tokat atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Dün İstanbul'da AKM çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tukat atan saldırganın gözaltında polise verdiği ilk sözlü ifade ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Tengioğlu'nun gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi. Şüphelinin ilk ifadesinde saldırıyı daha önceden planlamadığını belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel'e vurdum" dediği öğrenildi. Tengioğlu'nun bir süre Adana'da piskolojik tedavi gördüğü de belirlendi.
Çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tenbgioğlu (66) gözaltına alındı. Olayın ardından Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgusuna devam edilen ve 1 gün ek gözetim izni alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.
Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.