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  3. 28 Kasım 2018 18:12

CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'da gençlere söz verdi

CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Gürsel Tekin, 4 yıldır sürdürdüğü saha çalışmalarında İstanbullu gençlerle buluştu.

CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'da gençlere söz verdi

CHP İstanbul Milletvekili yerel seçimler öncesi İstanbul sokaklarında İstanbullularla buluşmaya devam ediyor.

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CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'da gençlere söz verdi

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını resmen açıklayan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin İstanbul sokaklarında gençlerle buluştu.

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CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'da gençlere söz verdi

Gençlere "Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" diyerek söz veren Gürsel Tekin yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

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CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'da gençlere söz verdi

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