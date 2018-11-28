CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'da gençlere söz verdi
CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Gürsel Tekin, 4 yıldır sürdürdüğü saha çalışmalarında İstanbullu gençlerle buluştu.
CHP İstanbul Milletvekili yerel seçimler öncesi İstanbul sokaklarında İstanbullularla buluşmaya devam ediyor.
CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını resmen açıklayan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin İstanbul sokaklarında gençlerle buluştu.
Gençlere "Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" diyerek söz veren Gürsel Tekin yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor.