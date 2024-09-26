CHP'li vekil kaçakçılıkta kullanılan aracının direksiyonunda görüntülendi
Edirne'de, çakarlı cipinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan binlerce kaçak elektronik sigara parçası ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün o gece kendisinin direksiyon başında olduğu ortaya çıktı.
20 Eylül 2024 tarihinde cumayı cumartesiye bağlayan gece yaşanan olaya konu olan 34 EKE 86 plakalı Land Rover marka cipin, Ediz Ün'ün de içinde olduğu esnada Bulgaristan'dan çıkış yaptığı öğrenildi. Yine aynı günün gecesi, cipin, Milletvekili Ediz Ün'ün sürücü koltuğundayken Kapıkule'ye giriş yaptığı görüldü. Açılan soruşturma çerçevesinde, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün olay günü kaçakçılıkta kullanılan aynı araçla tek başına yurda giriş yaptığı belirlendi. Sınırı geçer geçmez yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda duran CHP Milletvekili Ün'ün, burada kaçakçılıkla suçlanan şoför ve diğer şüpheliyi aldığı iddia edildi.
Bahse konu araç Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle takip edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM şube ekipleri, araçta CHP Milletvekili Ün'ün bulunması sebebiyle müdahale etmek için bekledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Vekil Ediz Ün'ün evine bırakılması sonrasında tekrar takibe başladı. 34 EKE 86 plakalı araç, TEM Otoyolu gişelerden giriş yaparak İstanbul istikametine doğru hareket etti.
Araç sürücüsü gişelere gelmeden çakar ve tepe lambalarını açarak geçiş yaptı. Gişelerden geçiş yaptıktan sonra araç durduruldu.
Edinilen bilgiye göre, takip edildiklerini ve gişelerde durdurulacaklarını anlayan araçtakiler, ön panjurda 4 adet, ön camda 2 adet, tavanda 1 adet olan tüm tepe lambaları ve çakarları açarak gişelerden geçti. Belli bir süre sonra polis ekipleri tarafından araç durduruluyor.