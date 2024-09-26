CHP'li vekil kaçakçılıkta kullanılan aracının direksiyonunda görüntülendi

20 Eylül 2024 tarihinde cumayı cumartesiye bağlayan gece yaşanan olaya konu olan 34 EKE 86 plakalı Land Rover marka cipin, Ediz Ün'ün de içinde olduğu esnada Bulgaristan'dan çıkış yaptığı öğrenildi. Yine aynı günün gecesi, cipin, Milletvekili Ediz Ün'ün sürücü koltuğundayken Kapıkule'ye giriş yaptığı görüldü. Açılan soruşturma çerçevesinde, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün olay günü kaçakçılıkta kullanılan aynı araçla tek başına yurda giriş yaptığı belirlendi. Sınırı geçer geçmez yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda duran CHP Milletvekili Ün'ün, burada kaçakçılıkla suçlanan şoför ve diğer şüpheliyi aldığı iddia edildi.