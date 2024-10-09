CHP'li vekil TBMM'de kürsüde peruğunu çıkardı, tüm vekiller ayakta alkışladı
Meclis'teki kapalı İsrail oturumu sonrası Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi.
TBMM'deki kapalı İsrail oturumu sonrası Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi.
Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek" ifadelerini kullandı.
Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi. Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.