CHP'liler genel merkez binasına akın etti
CHP Genel Merkezi'nde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli imza kampanyası başlatıldı.
Kaynak: DHA
CHP Ankara İl Başkanlığı, parti genel merkezinde 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için bir imza da sen at' kampanyası gerçekleştirdi.
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Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli kampanya için partililer sabah saatlerinden itibaren CHP genel merkezinde toplandı.
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Ankara'da bulunan CHP milletvekilleri de kampanyaya destek verdi.
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Partililer, genel merkez binasının bahçesine kurulan stantlarda imza verdi. (DHA)
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