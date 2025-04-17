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CHP'liler genel merkez binasına akın etti

CHP Genel Merkezi'nde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli imza kampanyası başlatıldı.

Kaynak: DHA
CHP'liler genel merkez binasına akın etti - Resim: 1

CHP Ankara İl Başkanlığı, parti genel merkezinde 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için bir imza da sen at' kampanyası gerçekleştirdi. 

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CHP'liler genel merkez binasına akın etti - Resim: 2

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli kampanya için partililer sabah saatlerinden itibaren CHP genel merkezinde toplandı.

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CHP'liler genel merkez binasına akın etti - Resim: 3

Ankara'da bulunan CHP milletvekilleri de kampanyaya destek verdi.

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CHP'liler genel merkez binasına akın etti - Resim: 4

Partililer, genel merkez binasının bahçesine kurulan stantlarda imza verdi. (DHA)

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