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CHP'nin il kongresinde kıyamet koptu

CHP'nin Manisa İl Kongresi’nde ortalık bir anda karıştı. Bazı partililer kürsüye yönelince arbede yaşandı.

CHP'nin il kongresinde kıyamet koptu - Resim: 1

CHP Manisa İl Teşkilatı'nın 38’inci Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki başkan adayının yarıştığı kongreye CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Parti Meclis Üyesi Pınar Uzun Okakın, belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

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CHP'nin il kongresinde kıyamet koptu - Resim: 2

Genel başkan adaylarının konuşmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun konuşması sırasında bazı partililer arasında tartışma yaşandı.

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CHP'nin il kongresinde kıyamet koptu - Resim: 3

Tartışmanın büyümesi üzerine bazı partililer kürsüye doğru yönelince kısa süreli arbede yaşandı. 

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CHP'nin il kongresinde kıyamet koptu - Resim: 4

Daha sonra CHP Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu ve delegeler araya girerek tansiyonu düşürdü.

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