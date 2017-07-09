CHP'nin mitingine kimler katıldı ?
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Ankara'da başlattığı Adalet Yürüyüşü Maltepe’de yüzbinlerce vatandaşın katıldığı mitingle sona erdi. İşte mitingde yaşananlar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'ta başlattığı Adalet Yürüyüşü, İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingle sona eriyor. Yüzbinlerce vatandaşın katıldığı mitinge son 3 kilometreyi tek başına yürüyerek gelen Kılıçdaroğlu, saat 18:00 sularında mitin alanına ulaştı.
Maltepe'deki miting alanına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada halka hitap etti. İşte mitingde yaşananlar
'Adalet Mitingi' için çeşitli şehirlerden ve İstanbul'un ilçelerinden Maltepe Etkinlik Alanı'na gelen vatandaşlar, iki ayrı güvenlik noktasından alana alındı. Vatandaşların doldurduğu alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında ambulanslar bekletiliyor. Mitinge çok sayıda edebiyatçı, şair, ressam, yazar, akademisyen, tiyatro ve sinema sanatçısı ile aydınlar katıldı.