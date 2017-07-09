CHP'nin mitingine kimler katıldı ?

'Adalet Mitingi' için çeşitli şehirlerden ve İstanbul'un ilçelerinden Maltepe Etkinlik Alanı'na gelen vatandaşlar, iki ayrı güvenlik noktasından alana alındı. Vatandaşların doldurduğu alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında ambulanslar bekletiliyor. Mitinge çok sayıda edebiyatçı, şair, ressam, yazar, akademisyen, tiyatro ve sinema sanatçısı ile aydınlar katıldı.



