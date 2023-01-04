Çiçek hastalığı alarmı! 50 köy karantinaya alındı

35 yıldır hayvancılık yapan Satılmış Orhan, “İlçe Tarım, çiçek hastalığı buldu koyunlarda. Hastalık akciğerlerdeki enfeksiyondan dolayı ayaklardan kafaya vuruyor. 62 koyunum vardı. 7 koyunum telef oldu. İlçe Tarım, çiçek aşısı yapacak, önlem alınacak. Bizim pek yapabileceğimiz bir şey yok. Hasta koyunları ayrı tutuyoruz. Koyunlar karantinada, dışarı salmıyoruz. Kapalı alanda ağıllarda duruyor hayvanlar” dedi. (DHA)