Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var

DHA'nın haberine göre Viranşehir’de Mutlu, Yazgüneşi, Talihli, Küçükmutlu, Ceylan, Bağlarbaşı ve Basmaklı Mahallerinde elektriği kesik olan ve sulama yapamayan çiftçiler, DEDAŞ Viranşehir İşletme Şefliği binası önüne geldi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protestoda çiftçiler yolu, taş ve lastik yakarak trafiğe kapattı.