Çiftçiler isyanda! Yol kapatıp eylem yaptılar

'İPLİK İHTACATI DURDURULSUN'

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ise çiftçilerin haklı olduğunu belirterek, "Bu yıl girdiler yüzde 300 kat arttı. Durum böyle olunca çiftçilerimiz zor günler geçirmeye başladı. Bir an önce Türki Cumhuriyetleri'nden gelen iplik ihracatının durdurulması lazımdır. Buna bir kota konulması gerekiyor. Şu anda çiftçilerimiz iflas etmiş durumdadır. Pamuk çok ciddi bir üründür. Bir an önce bu taban fiyatının iyileştirilmesi gerekiyor. Böyle giderse önümüzdeki yıl kimse pamuk ekmeyecektir" diye konuştu.