Çiftçilerden Erdoğan'a sevgi seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılarla sohbet etti. Vatandaşlar tarafından Başkan Erdoğan'a gösteri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılarak çiftçilere birçok müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı çiftçilerle iç içe olduğu anlar ortaya yürek ısıtan görüntüler çıkarttı.