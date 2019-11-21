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  3. 21 Kasım 2019 23:20

Çiftçilerden Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılarla sohbet etti. Vatandaşlar tarafından Başkan Erdoğan'a gösteri

Çiftçilerden Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılarak çiftçilere birçok müjde verdi.

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Çiftçilerden Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı çiftçilerle iç içe olduğu anlar ortaya yürek ısıtan görüntüler çıkarttı.

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Çiftçilerden Erdoğan'a sevgi seli

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Çiftçilerden Erdoğan'a sevgi seli

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