Çiftçinin isyanı sokağa taştı! Traktörünü, atını alan geldi

Küçük Ölçekli Tarım ve Hayvancılık Birliği Genel Sekreteri Lorenzo Ramos, "İki yıldır fiyatlar artıyor ama biz giderlerimizin altında kazanç sağlıyoruz. Buna daha fazla tahammül gösteremeyiz." dedi.

Ramos, Kovid-19 salgını ile Ukrayna'daki savaşın sektörü tamamen bitirdiğini belirterek, "Gübre fiyatları iki katına çıktı. Bir yıl önce 0,45 sent olan tarımsal mazot fiyatları şimdi 1,4 avroya çıktı." şeklinde konuştu.