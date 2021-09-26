Çiftçinin yılanla tehlikeli gösterisi sonu oldu!
Hazar Denizi kıyısındaki Rus şehri Astrahan'da bir karpuz tarlasında çekilen video sosyal medyada olay oldu.
Hazar Denizi kıyısındaki Rus şehri Astrahan'da bir karpuz tarlasında çekilen video sosyal medyada hızla yayıldı ve dünya çapında ses getirdi.
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Karpuz tarlasında arkadaşlarının önünde tehlikeli bir gösteriye girişen çiftçi, küçük engerek tarafından dilinden ısırıldı. Hastaneye kaldırılan adam, şişen dili ve boğazı nedeniyle kurtarılamadı.
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55 yaşındaki bir çiftlik çalışanı, yanında iş arkadaşları varken tehlikeli bir gösteriye soyundu. Eline aldığı küçük yılanı yutmaya başlarken, cep telefonları çekimdeydi.
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Askeri bir şapka giyen ve adı bilinmeyen çiftçi, büyük bir gururla küçük bozkır engereğini yutarken yılan videonun sonuna doğru adamın dilini ısırıyor.
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