Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Muğla'da eski sevgilisi olduğu öne sürülen S.Y. ve yanındaki arkadaşını otel önünde pusu kararak öldüren E.C., yakalanacağını anlayınca intihar etti. Çifte cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: NTV
Olay, 29 Nisan akşamı saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokak üzerinde bulunan bir otelin girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, E.C. (53), eski sevgilisi olduğu iddia edilen S.Y. (25) ve H.Y.'ye (32) kurşun yağdırdı. İki genç kadın hayatını kaybetti.
Cinayetlerin ardından otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşan E.C., emniyet güçleri tarafından takibe alındı. Polisin takibi sonucu sıkıştırılan C., yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etti.
NTV'nin haberine göre, infazın yaşandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otel kapısının önüne gri bir araç yanaştığı görülürken iddiaya göre o araç otelde konaklayan kadınları garson olarak çalıştıkları eğlence kulübüne getirmek için gelmişti.
