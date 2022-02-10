Çiftler için rehber: İşte Sevgililer Günü'nde gidilecek romantik yerler
14 Şubat Sevgililer Günü'ne yaklaşırken birçok çift hediye ve sürpriz planları yaparken tatil rotalarını da araştırıyor. İşte o mekanlardan bazıları...
Şirince / İzmir Türkiye'nin saklı cenneti olarak bilinen Şirince, Tarihi Rum Evleri'nin bulunduğu sokaklarıyla ün salıyor. Köyü yukarıdan izlemek isteyenler için Hodri Meydan Kulesi eşsiz bir keyif sunuyor. Öte yandan köy içerisinde bulunan tarihi öneme sahip St. John Baptist Kilisesi ile St. Dimitrios Kilisesi de mutlaka görülecek yerlerden biri. Bölge halkı tarafından birbirinden lezzetli ürünlerin satıldığı mekanlar da bulunuyor.
Urla / İzmir İzmir'in bir diğer turistik bölgesi de Urla. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde romantik ve lezzet yüklü bir yemek deneyimi için en keyifli rotalardan biri. Urla’nın meşhur köylerinden Barbaros’u ziyaret edebilir, sahilinde romantik bir yürüyüşe çıkabilir ve hediyelik eşya satan birçok mekanı ziyaret edebilirsiniz.
Alaçatı / İzmir Tercihi Alaçatı olan çiftler, zengin mutfağı olan rotada oldukça keyifli ve doyurucu bir gün geçirebilir. 'Ot Festivali' ile de nam salan Alaçatı'da ot yemekleri ve deniz ürünleri mutfağın bel kemiğini oluşturuyor. Şevketi Bostan, cibez, enginar ve bilumum otlardan yapılan mezeler ve salatalar, romantik bir yemekte sizlere eşlik edebilir.