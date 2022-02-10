Çiftler için rehber: İşte Sevgililer Günü'nde gidilecek romantik yerler

Urla / İzmir İzmir'in bir diğer turistik bölgesi de Urla. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde romantik ve lezzet yüklü bir yemek deneyimi için en keyifli rotalardan biri. Urla’nın meşhur köylerinden Barbaros’u ziyaret edebilir, sahilinde romantik bir yürüyüşe çıkabilir ve hediyelik eşya satan birçok mekanı ziyaret edebilirsiniz.