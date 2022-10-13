Çiftlik gibi okul... 8 ayda 150 bin lira ciro yaptılar

ÇİFTLİK GİBİ LİSE! 8 AYDA 150 BİN LİRA CİRO YAPTI

Okul müdürü Şükrü Doğan, okullarında öğrencilere tarımsal ve hayvansal üretim eğitimleri verildiğini söyledi.

Aynı zamanda yatılı bir okul olduklarını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Üretim alanı olarak oldukça geniş imkanlara sahip bir okulumuz var. Okulumuzda kanatlı hayvancılık atölyesi bulunuyor. Burada yaklaşık 500 metrekarelik bir kümesimiz mevcut. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini sınıfta aldıktan sonra kümeste uygulamalı eğitimler yapıyor. Uygulamada gerek hayvan sağlığı gerekse hayvan yetiştiriciliği anlamında tüm bilgiler veriliyor."