Çiftlik gibi okul... 8 ayda 150 bin lira ciro yaptılar
Malatya'da bulunan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çiftlik gibi iş çıkarıyor. Okulda yetiştirilen tavukların yumurtaları bir yandan pansiyondaki öğrencilere kahvaltıda sunulurken diğer yandan gelir getiriyor. Yumurtaların satışından 8 ayda 150 bin lira ciro elde edildiği öğrenildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın AR-GE merkezlerinden olan Malatya'daki Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2021'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında alınan hibeyle 1500 kanatlı hayvan kapasiteli atölye kuruldu. Öğrenciler, atölyede yaklaşık 500 tavuğun rutin bakımını yapıyor.
Tavuklardan elde edilen yumurtaların bir kısmı okulun pansiyonunda öğrencilerin tüketimine sunuluyor. Yumurtaların önemli bölümü ise paketlenip satılarak okula gelir kazandırılıyor.
Bu yıl 8 ayda 90 bin civarında yumurta üretimi gerçekleştiren öğrenciler, yaklaşık 150 bin lira ciro elde ederek okulun döner sermayesine katkıda bulundu.
ÇİFTLİK GİBİ LİSE! 8 AYDA 150 BİN LİRA CİRO YAPTI
Okul müdürü Şükrü Doğan, okullarında öğrencilere tarımsal ve hayvansal üretim eğitimleri verildiğini söyledi.
Aynı zamanda yatılı bir okul olduklarını anlatan Doğan, şöyle konuştu:
"Üretim alanı olarak oldukça geniş imkanlara sahip bir okulumuz var. Okulumuzda kanatlı hayvancılık atölyesi bulunuyor. Burada yaklaşık 500 metrekarelik bir kümesimiz mevcut. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini sınıfta aldıktan sonra kümeste uygulamalı eğitimler yapıyor. Uygulamada gerek hayvan sağlığı gerekse hayvan yetiştiriciliği anlamında tüm bilgiler veriliyor."