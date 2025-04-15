Çiftlikbank benzeri dolandırıcılık alarmı: Borsa'da yüzde 800 kâr vurgunu var

"Para yatır, yüksek kazan" mantığıyla kurulan bu sistemlerin şimdilerde borsa piyasalarında birçok kişiyi ağına düşürdüğüne dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Whatsap ya da telegram gibi mesajlaşma programları üzerinden üye topluyorlar. Kısa vadede, en fazla 6 ayda yüzde 500 ve yüzde 800 gibi karlar vadediyorlar. Sisteme giriyorsunuz ve size kendi oluşturdukları bir aracı kuruma para göndermenizi istiyorlar. Tabi öne şüpheli yaklaşıyor birçok kişi 20 bin, 30 bin ya da 50 bin lira gibi para yatırıyorlar. Ardından birkaç gün sonra 50 bin liranın 80-90 bin lira olduğunu görünce sisteme daha fazla para göndermeye başlıyorlar."