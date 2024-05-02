Çığ altında kalan minibüs aylar sonra gün yüzüne çıktı

Van'dan 23 Aralık 2023'te Bahçesaray yönüne ilerleyen O.K. yönetimindeki yolcu minibüsü ve Ş.S. yönetimindeki hafif ticari araçtaki 10 kişi, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı. Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi