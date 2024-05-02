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Çığ altında kalan minibüs aylar sonra gün yüzüne çıktı

Van'da, aralık ayında etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolunda, çığla 20 metre sürüklenen minibüs, yaklaşık 5 ay sonra karların erimesiyle ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Çığ altında kalan minibüs aylar sonra gün yüzüne çıktı - Resim: 1

Van'dan 23 Aralık 2023'te Bahçesaray yönüne ilerleyen O.K. yönetimindeki yolcu minibüsü ve Ş.S. yönetimindeki hafif ticari araçtaki 10 kişi, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı. Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi

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Çığ altında kalan minibüs aylar sonra gün yüzüne çıktı - Resim: 2

Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler ulaşamayınca, araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yürüyerek ilçeye ulaştı. 

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Çığ altında kalan minibüs aylar sonra gün yüzüne çıktı - Resim: 3

Terk edilen 2 araç ise daha sonra düşen çığ altında kaldı. 

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Çığ altında kalan minibüs aylar sonra gün yüzüne çıktı - Resim: 4

Karayolları ekipleri ile bölgeye gelen araç sahipleri, hafif ticari aracı küreklerle çıkardı. 

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