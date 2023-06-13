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Çiğ köfte sevenlere kötü haberi Vedat Milor verdi

Türkiye'nin dünyaca ünlü gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor "İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır" dedi.

Çiğ köfte sevenlere kötü haberi Vedat Milor verdi - Resim: 1

Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" ifadelerini kullandı.

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Çiğ köfte sevenlere kötü haberi Vedat Milor verdi - Resim: 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, çiğ köfte paylaşımıyla bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.

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Çiğ köfte sevenlere kötü haberi Vedat Milor verdi - Resim: 3

Milor, bir tweet’e verdiği yanıtta “Tavuk yemiyorum. İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" yorumunda bulundu.

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Çiğ köfte sevenlere kötü haberi Vedat Milor verdi - Resim: 4

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