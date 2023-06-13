Çiğ köfte sevenlere kötü haberi Vedat Milor verdi
Türkiye'nin dünyaca ünlü gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor "İstanbul'da çiğ köfte yok, hepsi aslında kısır" dedi.
Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" ifadelerini kullandı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, çiğ köfte paylaşımıyla bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.
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Milor, bir tweet’e verdiği yanıtta “Tavuk yemiyorum. İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" yorumunda bulundu.
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1-Tavuk yemiyorum.— Vedat Bluesky (@vedatmilor) June 12, 2023
2-İstanbul’da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır. https://t.co/nCrJX7mAQP
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