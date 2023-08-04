Ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını çıktı. Ekipler dört kentte alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Edirne, Adana, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de orman yangını çıktı.
Edirne’deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda başladı.
Adana’daki yangın Feke ilçesinde çıktı.
Kahramanmara’taki yangın Onikişubat ilçesinde başladı.
Son yangın haberi ise Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden geldi.
Dört yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BULGARİSTAN SINIRINDA ORMAN YANGINI BAŞLADI
Edirne’de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınırı oluşturan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale ediliyor.
Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.
Bölgede alevlerle mücadele sürüyor.
ADANA'DA ORMAN YANGINI
Adana’nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.