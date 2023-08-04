Ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını

Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale ediliyor.

Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Bölgede alevlerle mücadele sürüyor.