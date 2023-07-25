Ciğerlerimizi sigara izmariti yakmış! 1 kişi tutuklandı

Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler de destek verdi. Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı. Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat sonra, saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.