Ciğerlerimizi yakan kundakçılar kameraya yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ormancı A.D.'nin (25) ifadesine başvuruldu. A.D. ifadesinde, “Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim” dedi. Yapılan incelemede şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Polisin, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. (DHA)