Çıkma teklif edenler gerçeği öğrenince özür dilemek zorunda kalıyor!

"İnsanların bizi kardeş olarak görmesi benim hoşuma gidiyor çünkü ben de böyle yaşlanacağımı biliyorum annemin yaşına geldiğimde harika görüneceğim. Büyürken annemin kıyafetlerini hep ödünç almaya çalışıyordum çünkü onun tarzını seviyordum. Şimdi bile onun kıyafetlerini ödünç almayı seviyorum ve o da benimkini giymeyi seviyor. Annem doğal bir güzellik ve genç görünme gibi bir çabası yok" diyor.