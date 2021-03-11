Çıkma teklif edenler gerçeği öğrenince özür dilemek zorunda kalıyor!
ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan anne-kız aralarındaki yaş farkına rağmen fiziki görünümleri nedeniyle arkadaş sanılıyor.
52 yaşındaki JoLee Barnes, kızı 30 yaşındaki Arianna Chamberlain ile neredeyse aynı görünüyor. Aralarındaki yaş farkına rağmen herkes onları arkadaş sanıyor, kimse anne kız olduklarına inanmıyor.
Arianna'nın söylediğine göre annesinin bu kadar genç görünme nedeni cildine her gece yatmadan önce kuşburnu yağı uygulaması.
ÖNCE TEKLİF EDİYORLAR SONRA ÖZÜR DİLİYORLAR
Genç kız, "Birlikte yemeğe çıktığımızda, kız kardeş olduğumuzu düşünen erkekler oluyor ve bizimle yemek yemek istiyorlar. Ancak gerçeği açıkladığımızda şaşkına dönüp özür diliyorlar. "
"İnsanların bizi kardeş olarak görmesi benim hoşuma gidiyor çünkü ben de böyle yaşlanacağımı biliyorum annemin yaşına geldiğimde harika görüneceğim. Büyürken annemin kıyafetlerini hep ödünç almaya çalışıyordum çünkü onun tarzını seviyordum. Şimdi bile onun kıyafetlerini ödünç almayı seviyorum ve o da benimkini giymeyi seviyor. Annem doğal bir güzellik ve genç görünme gibi bir çabası yok" diyor.